Su tahsilata tarihi mekan

Abide İşhanı’nda geçtiğimiz hafta meydana gelen yangında çok sayıda iş yeri ile birlikte belediyeye ait birimler de zarar görmüştü. Yangın sonrası belediye hizmetlerinin aksamaması için su tahakkuk ve tahsilat servisi tarihi askerlik şubesi binasına taşındı.

Su tahsilat biriminin geçici olarak hizmet vereceği tarihi askerlik şubesi binasının Lise Caddesi üzerinde bulunmasından dolayı özellikle yaşlı ve engellilerin kolaylıkla hizmet alabileceği bir mekan oldu.

Tahsilat birimi hafta sonu taşınarak yeni yerinde hizmet vermeye başladı.