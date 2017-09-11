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Su tahsilata tarihi mekan

Yozgat Belediyesi Su Tahakkuk ve Tahsilat Servisi, Abide İşhanı’ndaki yangın sonrası geçici olarak tarihi askerlik şubesi binasına taşındı.

Su tahsilata tarihi mekan

Yozgat Belediyesi Su Tahakkuk ve Tahsilat Servisi, Abide İşhanı’ndaki yangın sonrası geçici olarak tarihi askerlik şubesi binasına taşındı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 07:00
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Su tahsilata tarihi mekan

Abide İşhanı’nda geçtiğimiz hafta meydana gelen yangında çok sayıda iş yeri ile birlikte belediyeye ait birimler de zarar görmüştü. Yangın sonrası belediye hizmetlerinin aksamaması için su tahakkuk ve tahsilat servisi tarihi askerlik şubesi binasına taşındı.

Su tahsilat biriminin geçici olarak hizmet vereceği tarihi askerlik şubesi binasının Lise Caddesi üzerinde bulunmasından dolayı özellikle yaşlı ve engellilerin kolaylıkla hizmet alabileceği bir mekan oldu.

Tahsilat birimi hafta sonu taşınarak yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

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