Su sorununa çözüm

20 Kasım 2018 Salı 06:42
14 Okunma
version="
SORGUN ilçesinin yeni içme suyu projesiyle ilgili hazırlanan protokol imzalandı. Sorgun Belediyesi ile İller Bankası arasında imzalanan protokolle proje maliyetinin yüzde 50’lik kısmının hibe olarak karşılanacağı kaydedildi. Abone sayısının 2004 yılında 12 bin 503 iken, bu sayının 22 bin 660'a ulaştığı vurgulandı. Şehir şebekesinin eski olması nedeniyle, şehir içerisindeki şebeke yenileme ve yeni hat çekim çalışmaları yapıldığı kaydedildi.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol