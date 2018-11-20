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Su sorununa çözüm

SORGUN ilçesinin yeni içme suyu projesiyle ilgili hazırlanan protokol imzalandı. Sorgun Belediyesi ile İller Bankası arasında imzalanan protokolle proje maliyetinin yüzde 50’lik kısmının hibe olarak karşılanacağı kaydedildi. Abone sayısının 2004 yılında 12 bin 503 iken, bu sayının 22 bin 660'a ulaştığı vurgulandı. Şehir şebekesinin eski olması nedeniyle, şehir içerisindeki şebeke yenileme ve yeni hat çekim çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Su sorununa çözüm

SORGUN ilçesinin yeni içme suyu projesiyle ilgili hazırlanan protokol imzalandı. Sorgun Belediyesi ile İller Bankası arasında imzalanan protokolle proje maliyetinin yüzde 50’lik kısmının hibe olarak karşılanacağı kaydedildi. Abone sayısının 2004 yılında 12 bin 503 iken, bu sayının 22 bin 660'a ulaştığı vurgulandı. Şehir şebekesinin eski olması nedeniyle, şehir içerisindeki şebeke yenileme ve yeni hat çekim çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

20 Kasım 2018 Salı 06:42
14 Okunma
Su sorununa çözüm
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Anahtar Kelimeler:
Su Sorununa çözüm
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