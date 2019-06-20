Su sorunu çözülüyor

Yenifazar Belediye Başkanı Menderes Baran, bir insan için hatta canlı için suyun çok önemli olduğuna dikkat çekerek, ‘’Hiçbir canlının sıkıntı çekmesini istemeyiz. Su çalışmamız başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Yenipazar'ımıza Selanik ve Karşıyaka Mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun. Çok uzun yıllar yetecek kadar suyumuz var’’ dedi. Başkan Baran, başarı ile sonuçlanan içme suyu çalışmalarının yapıldığı kaynak bölgesinde meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulundu. Baran, kaynak suyun beldeye getirilip, en kısa zamanda şebekeye bağlanacağını da kaydetti.