Su sorunu çözülüyor

DSİ’nin Kırşehir iline yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturulmaya çalışıldığı hatırlatıldı, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilirken, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya çalıştığı kaydedildi. Kırşehir’in ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedildi. ‘’DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor’’ denildi. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi içme suyu isale hattı 1. kısım inşaat çalışmalarının başladığı bildirildi. Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinin artan su ihtiyacını karşılamak üzere Musabeyli Cemil Çiçek Barajından alınacak suyun yaklaşık 19 kilometrelik hat ile iletilerek yılda 830 metreküp içme suyu temini için çalışmaların yapıldığı ifade edildi. İçme suyu hattının spiral çelik boru, selülozik kaynak ve bazit elektrot kaynak ile birleştirme yapıldığı, fiziki gerçekleşme seviyesinin yüzde 8 olduğu açıklandı. İş kapsamında bin metrekare ve 500 metrekare içme suyu deposu, sanat yapıları imal edileceği, Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesi halkına yaşamsal olarak en kaliteli suyun verileceği, bu amaçla çalışmaların tüm hızla devam ettiği duyuruldu.