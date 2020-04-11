Su sorunu çözülüyor

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yıllarca kasabanın su sorunu yaşadığını, sorunu çözebilmek için başlattıkları çalışmalardan olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Yapmış olduğumuz kaynak arayışı sonucunda 4 metreküp su çıkarılarak, kasabamızın kullanımıma sunulmak üzere hazırladık. Belirlenen tüm noktalardaki su rezervini gayretlerimiz ve mücadelemizle artırarak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirip, su sorunu kökünden çözeceğiz’’ dedi.