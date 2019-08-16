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Su şebekeye bağlandı

BOĞAZLIYAN ilçesinin içime su projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Belediye kendi imkanları ile Başhoroz Köyünden bin 500 metre içme suyu isale boru hattını şebekeye bağladı.

Su şebekeye bağlandı

BOĞAZLIYAN ilçesinin içime su projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Belediye kendi imkanları ile Başhoroz Köyünden bin 500 metre içme suyu isale boru hattını şebekeye bağladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Su şebekeye bağlandı

Boğazlıyan İçme Suyu Projesi ile Boğazlıyan ilçe merkeziyle birlikte Çalapverdi Köyünün de su sıkıntısının çözümlenmesi planlandı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçenin hem kaliteli hem de kesintisiz su ihtiyacının karşılanmasına yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını hatırlattı. Coşar, Başhoroz köyü Karabekir mevkiinde yapılan sondaj çalışmasında 326 metrede saniyede 35 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulunduğunu, ilçenin içme suyu sıkıntısının ortadan kaldıracak olan suyun şebekeye bağlanmasına yönelik belediye imkanlarının seferber edildiğini bildirdi. Coşar, ‘Belediyemizin kendi imkanları ve ekiplerimiz tarafından bağlantıları yapılan Başhoroz Köyü bin 500 metre içme suyu isale boru hattımız Boğazlıyan’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum’ diye konuştu. 

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