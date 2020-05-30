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SU SAMURLARI TAKiPTE

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kazankaya Kanyonunda varlığı bilinen Su Samurlarını yakından takip ediyor.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:49
SU SAMURLARI TAKiPTE

AYDINCIK ilçesinin Kazankaya Köyünde bulunan kanyon içerisinden geçmekte olan Çekerek ırmağı sularında varlığı tespit edilen nesli tükenmekte olan Su Samurlarının yakından takibi yapılıyor. Türkiye’de olduğu gibi dünyada hızla azalan, bu nedenle koruma altına alınan, tehlike altında olarak sınıflandırılan Su Samurlarının Merkez Av Komisyonu tarafından da avlanması yasak türler listesinde yer aldığı kaydedildi. Su Samurunun, Aydıncık ilçesi Kazankaya Kanyonu ile birlikte Antalya, Trakya bölgesi, Abant, Çoruh Nehri, Dicle Nehri, Kırıkkale’ye bağlı Hasandede Beldesi, Rize Çamlıhemşin ve Pazar ilçeleri içinde yer alan Hemşin ve Fırtına derelerinde yaşadığı bildirildi. Aydınlık ilçesine bağlı Kazankaya Köyündeki kanyonda Hacettepe Üniversitesi, Sualtı Araştırmalar Derneği Deniz Memelileri Araştırma Grubu ve hidrobiyologlarca yapılan araştırmada tespit edilen 5 su samurunun koruma altında olduğu kaydedildi. Geceleri beslenmesi nedeniyle gündüzleri pek görülmeyen ve insanın olmadığı bölgelerde günün herhangi bir zamanında dolaşabilen su samurlarının doğada gözlenmesinin zor olduğuna dikkati çekildi. Nesli tükenmekte olan su samurlarının değeri nedeniyle de avcıların hedefinde olduğu vurgulandı. Kürkleri için avlandıklarından su samuru türlerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi. Kazankaya vadisinin çevresindeki kayalık ve yeşil alanların, su samurunun besin sağladığı, barınak olarak kullandığı doğal alanlar olduğu kaydedildi. 

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SU SAMURLARI TAKiPTE
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