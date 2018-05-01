Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104283
ALTIN
171.751
DOLAR
4.0703
STERLİN
5.5913
EURO
4.9253

SU MASAYA YATIRILDI

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü teknik kadrosu, Yozgat’taki mevcut kaynaklar, ileriye dönük kaynakların yeterliliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Yozgat’a geldi.

SU MASAYA YATIRILDI

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü teknik kadrosu, Yozgat’taki mevcut kaynaklar, ileriye dönük kaynakların yeterliliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Yozgat’a geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
4 Okunma
SU MASAYA YATIRILDI

Yozgat il merkezinin ‘İçme suyu kaynaklarının belirlenmesi ve envanter oluşturulması’ kapsamında DSİ Bölge Müdür Yardımcısı M. Zeki Özdoğru, ilgili Şube Müdürleri ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve ilgili birim personelinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın Karatepe ve Bilal Şahin Mahalleleri arasında yer alan, Kentsel Dönüşüm kapsamında bulunan eski Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki derelerin kapatılıp, ıslah edilmesi konusunda DSİ Bölge Müdürlüğü’nden destek talebinde bulundu. DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Özdoğru, DSİ olarak bölgesel bir çalışma yapmalarının mümkün olmadığını, ancak Yozgat’taki tüm dere yataklarıyla ilgili genel bir proje hazırlayabileceklerini ifade etti. Toplantıda ağırlıklı olarak, Musabeyli Projesinin devreye sokulup, şebekeye su verilmesinin ardından, mevcut şebekedeki su ile ilgili kayıp, kaçak konuları ele alındı. Yeni yaşam ve yerleşim alanlarının altyapısı ile su yeterliliği konuşuldu, alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Mevcut suyun ve ileriye dönük kaynakların yeterliliği de ele alındı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Atık suların dönüşümü
Atık suların dönüşümü
İŞKUR’dan ziyaret
İŞKUR’dan ziyaret
Tapu yeni yerinde
Tapu yeni yerinde
Kurslar başladı
Kurslar başladı
Bize her yer Yozgat
Bize her yer Yozgat
Berat verildi
Berat verildi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim