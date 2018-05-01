SU MASAYA YATIRILDI

Yozgat il merkezinin ‘İçme suyu kaynaklarının belirlenmesi ve envanter oluşturulması’ kapsamında DSİ Bölge Müdür Yardımcısı M. Zeki Özdoğru, ilgili Şube Müdürleri ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve ilgili birim personelinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın Karatepe ve Bilal Şahin Mahalleleri arasında yer alan, Kentsel Dönüşüm kapsamında bulunan eski Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki derelerin kapatılıp, ıslah edilmesi konusunda DSİ Bölge Müdürlüğü’nden destek talebinde bulundu. DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Özdoğru, DSİ olarak bölgesel bir çalışma yapmalarının mümkün olmadığını, ancak Yozgat’taki tüm dere yataklarıyla ilgili genel bir proje hazırlayabileceklerini ifade etti. Toplantıda ağırlıklı olarak, Musabeyli Projesinin devreye sokulup, şebekeye su verilmesinin ardından, mevcut şebekedeki su ile ilgili kayıp, kaçak konuları ele alındı. Yeni yaşam ve yerleşim alanlarının altyapısı ile su yeterliliği konuşuldu, alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Mevcut suyun ve ileriye dönük kaynakların yeterliliği de ele alındı.