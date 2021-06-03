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Su depoları incelendi

Yozgat İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su kaynakları komisyonu tarafından Saraykent ilçesine bağlı olan köylerin içme suyu depoları incelendi.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:41
Su depoları incelendi

Yozgat İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su kaynakları komisyonu Başkanı Abdulbaki Karataş, Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli-İzibüyük, Söğütlü köylerine 2018 mali yılında TANAP projesi kapsamında yeni içme suyu deposu yaptırıldığını hatırlattı. Sarayözü köyünde içme suyu deposunun mevcut olduğu ve terfi binasından hidrofor sistemi ile içme suyunun sağlandığını dile getiren Karataş, Kamberli köyünde içme suyu deposunun mevcut olduğunu ve terfi binasından cazibeli olarak içme suyunun sağlandığının tespit edildiğini söyledi. Çiçeklihüyüğü ve Parmaksız köylerinde bulunan içme suyu depolarının ise 2016 yılında tadilat yapıldığını vurgulayan Karataş, ‘’Bu kapsamda içme suyu depoları içlerinin fayans yapıldığı, diğer köylerde bulunan içme suyu depolarının birçoğunun eski tip içme suyu deposu olduğundan bunların bakım ve onarımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çiçekli köyü içme suyu derin kuyudan sağlandığı, kuyu ile depo arasındaki kod farkından dolayı aylık 7 bin liralık elektrik faturası geldiğinden, fatura giderlerinin düşürülmesi amacıyla Devlet Vatandaş işbirliği çerçevesinde güneş paneli kurulması için çalışma başlatıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ dedi. 

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Su Depoları Incelendi
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