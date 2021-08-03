Su arama çalışmalarına devam ediliyor

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde yaşanılan soruna çözüm bulabilmek amacıyla belediye tarafından çalışma başlatıldı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçede yürüttükleri su arama çalışmalarına teknik destek vermeleri için davet ettikleri Devlet Su İşleri (DSİ) teknik elemanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda su arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Akın, ‘’İmkanlarımız dahilinde ilçemizin su probleminin çözümü için her türlü çalışmaları yaptığımızdan ve gerekli tüm girişimlerde bulunduğumuzdan tüm hemşehrilerimizin emin olmasını isterim’’ ifadelerini kullandı.