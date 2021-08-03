Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1383.36
ALTIN
495.11
DOLAR
8.4240
STERLİN
11.7798
EURO
10.0331

Su arama çalışmalarına devam ediliyor

Yozgat’ta etkili olan kuraklık nedeniyle yaşanılan su sıkıntısına çözüm bulmaya yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

03 Ağustos 2021 Salı 00:58
Su arama çalışmalarına devam ediliyor

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde yaşanılan soruna çözüm bulabilmek amacıyla belediye tarafından çalışma başlatıldı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçede yürüttükleri su arama çalışmalarına teknik destek vermeleri için davet ettikleri Devlet Su İşleri (DSİ) teknik elemanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda su arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Akın, ‘’İmkanlarımız dahilinde ilçemizin su probleminin çözümü için her türlü çalışmaları yaptığımızdan ve gerekli tüm girişimlerde bulunduğumuzdan tüm hemşehrilerimizin emin olmasını isterim’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Su Arama çalışmalarına Devam Ediliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKONOMiYE KENEViR KATKISI
EKONOMiYE KENEViR KATKISI
JANDARMA KIRSALA iNDi
JANDARMA KIRSALA iNDi
Eyleme Yozgat’tan katılım
Eyleme Yozgat’tan katılım
Gençlere yönelik Eğitim çalışması
Gençlere yönelik Eğitim çalışması
Çiftçilerden Dayanışma Örneği
Çiftçilerden Dayanışma Örneği
KESiNTi PERiŞAN ETTi
KESiNTi PERiŞAN ETTi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim