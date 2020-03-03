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STRES BUNALTIYOR

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, muhasebecilerin ‘iş yetiştirme’ adı altında mesleki stres yaşayarak, hayatlarını hiçe saydıklarını söyledi.

03 Mart 2020 Salı 03:02
STRES BUNALTIYOR

 Bulut, Muhasebe Haftası neden yaptığı yazılı açıklamada, ticaretin sınırının olmadığı ekonomik süreçte, meslek mensuplarına yabancı meslektaşları ile rekabet edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı tanınmasını, dördüncü dönem geçici verginin, BA-BS formlarının kaldırılmasını talep etti. Bulut, ‘’Hükümet Mali Müşavirlerin artık önemini bilmeli. Unutulmamalıdır ki; Mali Müşavirler devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek gurubudur. Bizlere yüklene o kadar yükün altında köprünün ayakları tutmaz hale geldi. Emeğimizin karşılığını alamadığımız gibi meslek mensuplarının yıllardır bir türlü çözülemeyen problemlerinin başında tahsilat sorunu gelmektedir’’ dedi. Birden fazla verilen beyannamelerinin tek beyan haline gelmesi için düzenleme yapılmasını isteyen Bulut, beyan ve ödemede yaşanan uzama kaosunu önleyen daha gerçekçi bir düzenleme yapılması gerektiğini, yeni işe başlayan muhasebecilerin mağdur olmaması için defter tutma sınırlamasının getirilmesi beklediklerini kaydetti. 

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STRES BUNALTIYOR
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