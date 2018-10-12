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Stokçulara yönelik önlem

YOZGAT Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda, ‘stokçuluk’ yapanlara yönelik gerekli tedbirleri almak üzere harekete geçti.

Stokçulara yönelik önlem

YOZGAT Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda, ‘stokçuluk’ yapanlara yönelik gerekli tedbirleri almak üzere harekete geçti.

12 Ekim 2018 Cuma 07:12
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Stokçulara yönelik önlem

Fahiş fiyat uygulayan firmalar ile işletmelere, adli ve idari ișlem uygulanacağı kaydedildi. Genelgede,  son günlerde bazı esnaf, firma ve işletmelerin, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, bunun da vatandaşların esenliğini, refahını tehdit edici bir durum oluşturduğuna dikkat çekildi. İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları yükseltilmesine yönelik tedbirler artırılacak. Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmesi, stokçuluk yapılmasına izin verilmeyecek. Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı, birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak. Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesine dikkat edilecek. Bu tedbirlere ilișkin, genel emire uymayanların tespit edilmesi halinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılacak  ve  idari para cezası uygulanacak.

Anahtar Kelimeler:
Stokçulara Yönelik önlem
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