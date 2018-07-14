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Sporcu Sarıkaya’dan geçti

ANTALYA’da öğretmenlik yapan Yasin Karadavut, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına bisikletine binerek ‘15 Temmuz Bisiklet Turu’ sloganı ile Yozgat'tan Niğde’ye, oradan da 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in mezarının bulunduğu Çukurkuyu beldesine geçmek üzere çıktığı yolcuğunda Sarıkaya ilçesine de uğradı.

Sporcu Sarıkaya’dan geçti

ANTALYA’da öğretmenlik yapan Yasin Karadavut, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına bisikletine binerek ‘15 Temmuz Bisiklet Turu’ sloganı ile Yozgat'tan Niğde’ye, oradan da 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in mezarının bulunduğu Çukurkuyu beldesine geçmek üzere çıktığı yolcuğunda Sarıkaya ilçesine de uğradı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Sporcu Sarıkaya’dan geçti

Yasin Karadavut, Kaymakam Yasin Özcan'ı  da ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Özcan ile görüşen öğretmen Karadavut, amacının 15 Temmuz 2016 da gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi karşısında Aziz Milletimizin sımsıkı ve dimdik duruşunu özellikle bu milletin bir evladı olan, adeta 15 Temmuz da göstermiş olduğu kahramanlıkla adı simgeleşen Kahraman Şehidimiz  Ast Subay Ömer Halisdemir’in adını yaşatma, bu duygu düşünce ve ruhu yaşatarak genç nesillere aktarmak istediğini kaydetti. Kaymakam Özcan, öğretmen Yasin Karadavut’a teşekkür ederek, “15 Temmuz’un seneyi devriyesinde o gece şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve aziz milletimize tekrar başsağlığı diliyorum ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Kaymakam Özcan, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yasin Karadavut'a roma hamamı maketini hediye edip, Niğde’ye uğurladı.

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