Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1555
ALTIN
419.383
DOLAR
7.5419
STERLİN
10.4722
EURO
8.9954

Sözleşme imzalandı

HİZMT-İş Sendika Yozgat Şubesi ile Yerköy-Çiçekdağı-Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisi Yönetim Birliğinde çalışanları kapsayan iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

16 Mart 2021 Salı 00:56
Sözleşme imzalandı

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sosyal haklar hariç birinci yıl ilk altı ay işçilerin taban ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. İşçilerin ücretlerine ikinci altı ay ve ikinci yıl memurlara yapılacak zam ve enflasyon farkı da ücretlere yansıyacak. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz'a, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sözleşme Imzalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir pet şişeye bir kap mama
Bir pet şişeye bir kap mama
Başkan Sağlıkçı olunca
Başkan Sağlıkçı olunca
Talep iletildi
Talep iletildi
Jandarmadan ziyaret
Jandarmadan ziyaret
JASAT’tan başarılı operasyon
JASAT’tan başarılı operasyon
Islah çalışması devam ediyor
Islah çalışması devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim