Sözleşme imzalandı

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sosyal haklar hariç birinci yıl ilk altı ay işçilerin taban ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. İşçilerin ücretlerine ikinci altı ay ve ikinci yıl memurlara yapılacak zam ve enflasyon farkı da ücretlere yansıyacak. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz'a, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.