Söz unutuldu

Keven, ‘’Sarıkaya, Roma döneminden kalan tarihi termal kaynaklarıyla büyük bir mirasa sahiptir. Sarıkaya ilçemizde bulunan termal kaynaklar uzunca bir süredir fizik tedavi alanında hizmet verecek, fizyoterapist yetiştirecek bir yüksekokula kavuşmayı bekliyor. Bozok Üniversitesi’ne bağlı açılacağı söylenen Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu dönemin valisi, rektörü ve siyasilerce devamlı Sarıkaya halkına müjde olarak açıklandı. Ancak bu 4 yıllık lisans bölümü daha sonra önlisans bölümü olarak değiştirildi’’ dedi.

Keven, 2017 yılında ise öğrenci alınacağını dönemin valisi duyurmuşken, şuan ortada yüksekokulun, öğrenci ve öğretim görevlisinin bulunmadığını söyledi. Keven, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu lisans bölümü olarak eğitime kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı, Akademik personeller için biran önce kadro temin edilip, ilana çıkılmasını istedi. Çeşitli seçim dönemlerinde Sarıkaya halkına verilen vaatlerin tutulmasını isteyen Ali Keven, Akademik personellerin temininde yaşanan sıkıntılar biran önce giderilmesi gerektiğine işaret edip, ‘’Sarıkayalıları üzmeyin, kızdırmayın, oyalamayın’’ uyarısında bulundu. Keven, “Müjde diye açıkladığınız vaatlerinizin hiç birinin peşine düşüp akıbetini merak etmiyorsunuz. Sarıkaya halkını daha fazla oyalamaya hakkınız yok’’ ifadelerini kullandı.