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Söz bitti, korkulan oldu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dün mezbahada çıkan bıçaklı kavga da öldürülen Veteriner Hekim Volkan Lale ile ilgili basın açıklamasında bulunurken, ‘’Söz bitti, korkulan oldu’ dedi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 02:25
Söz bitti, korkulan oldu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Yozgat Veterinerler Odası’nda yaptığı basın açıklamasında, bugün Türk Veteriner Hekimleri açısından acı bir güne uyanmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Baştan beri veteriner hekimlerin hayatlarının risk altında olduğunu dile getirdiklerini ifade eden Eroğlu “Bugüne kadar yaşanan olaylar da darp sonucu ağır yaralanmalar yaşandı. Önlem alınmadığı takdirde saldırılar hayatlara mal olacak dedik. Bu şiddetin artarak devam etmesinden korkuyoruz demiştik. Sorgun’da yaşanan acı olay bir cana mal oldu. Acımız büyük, söz bitti. Korkulan oldu” dedi.
Veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında olduğu sürece bu tür olayların artarak devam edeceğini vurgulayan Eroğlu “Bu ne ilk ne de son olacaktır. Sözler henüz bitmeden tedbir alınırsa canlar kaybedilmeyecektir. Bu konuda ağır yaptırımlar uygulanmadıkça şiddet şiddeti doğuracaktır. Herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet kapsamı için göreve çağırıyoruz. Mezbahanelerde ve gıda denetimi yapılan tüm hizmetlerde kolluk kuvveti görevlendirilmelidir. Ülkemizde ki tüm veteriner hekimler bu insanlık dışı olay karşısında infial halindedir. Meslektaşımız Yozgat Veteriner Hekimleri Odası önceki Başkanımız, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı’nın Yozgat ili temsilcisi Volkan Lale'ye Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, gözü yaşlı eşine, çocuklarına ve sevenlerine sabır ve metanet diliyoruz’’ diye konuştu. •aa•

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