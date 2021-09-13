Soysal’a yeni görev

24-25-ve 26. dönem Yozgat Milletvekili olarak görev yapan tıp doktoru Ertuğrul Soysal, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Soysal’ın bakan yardımcısı olması nedeniyle AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile birlikte parti teşkilatları tebrik mesajları yayınladı. Soysal ise, yaptığı açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktayım. Şahsıma bu görevi layık gören Sn. Cumhurbaşkanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Vedat Bilgin’e şükranlarımı arz ediyorum'' dedi.