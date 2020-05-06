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Yozgat
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Sosyal Mesafe uyarısı

Yozgat’ta polis ekipleri, Cumhuriyet Alanı, bankalar, fırınlar önünde nöbet tutup, şehir içerisinde turlar atarak, sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 02:00
Sosyal Mesafe uyarısı

YOZGAT şehir merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal mesafe uyarısı yapılıyor. Polis ekipleri, Cumhuriyet Alanı, fırınlar, bankalar önlerinde nöbet tutup, şehir içerisinde araçlarla tur atarak, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunup, ‘zorulu olmadıkça evden çıkmayın’ diye anonslar yapıyor. Yozgat'ta 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Cumhuriyet Alanı’na gelen vatandaşlar, burada gezinti yaparak banklarda oturup, zaman geçiriyor. İftar saatine doğru ise kentte yoğunluk daha da artıyor. Market, banka ve fırınların bulunduğu meydanda yoğunluk dikkati çekiyor. Polis ve mahalle bekçileri meydanda dolaşarak, vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunuyor. Polis araçlarından megafonla, "Sevgili vatandaşlarımız; bahar geldi, havalar ısındı. Herkes sokağa çıkmak istiyor ama tehlike geçmiş değil. Rehavete kapılmayın, maskelerinizi takın, sosyal mesafe kuralına uyun. Lütfen evinizde kalın" şeklinde anons yapılıyor.

Son Güncelleme: 05.05.2020 22:01
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Mesafe Uyarısı
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