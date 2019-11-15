Sosyal Medya etkileri anlatıldı

Seminer de öğrencilerin başarılı olabilmesi için planlı, doğru çalışmaları gerektiği, kötü alışkanlıklardan, bağımlılık yapan kötü unsurlardan uzak durmaları gerektiğine vurgu yapıldı. Turan, özellikle sosyal medya kullanırken dikkatli olunması gerektiği, zararlı sitelerden uzak durulması, ‘teknolojik bağımlılık’ dediğimiz, ekran karşısında çok fazla durulmaması gerektiğini ifade etti. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, araştırmacı yazar Mustafa Turan’a vermiş olduğu bilgiler için, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen İlçe Müftüsü Yüksel Çelik ile Müftülük personellerine teşekkür etti.