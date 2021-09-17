Sosyal hizmetler değerlendirildi

İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar arası saha izleme ve değerlendirme çalışmaları hakkında Kuruluş Müdürleri bilgilendirme yaptı. Engelli, Yaşlı, Çocuk, Kadına Kuruluşlar arasında işbirliği oluşturulması, koordinasyon ve iyi uygulama örneklerinin değerlendirildiği toplantıda ortak çalışma ve kurum kültürü oluşturulması gözden geçirilirdi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli yaptığı değerlendirmede, Aile ve Sosyal Hizmetlerin toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptığını vurguladı. Neşeli, ‘’İl Müdürlüğümüze başvuran ve kuruluşlarımızdan hizmet alan her bireyin işlemlerinin zamanında ve sosyal hizmet anlayışına uygun yürütülmesi gerekmektedir. Bunun önemini bilen ve büyük bir özveri ile çalışan arkadaşlara teşekkür ederim. 2021 yılının son çeyreğinde daha çok çalışılması gerekmektedir’’ dedi. Toplantı son günlerde yeniden artış gösteren Covid19 salgınından kadın, engelli, çocuk ve yaşlı kuruluşlarının olumsuz etkilenmemesi için neler yapılacağı değerlendirildi, uygulanan tedbirler gözden geçirildi. Herhangi bir gevşemeye mahal vermeksizin mücadeleye devam edilmesine dikkat çekildi. Değerlendirme ve istişarelerle devam eden toplantı kuruluşların sorunlarının değerlendirilmesi ve bu sorunların çözümü konusunda bilgi alışverişi ile son buldu.