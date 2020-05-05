Sosyal ağdan söyleşi…

YURT geneli ile yurt dışından da katılımlara açık tutularak başlatılan ‘Gündem Söyleşileri’ programı Yozgat merkezli olarak yürütülmeye devam ediliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde uygulamaya konan ve internet üzerinden video seminer yoluyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bu güne kadar 6 seminer verildi. İlki 11 Nisan 2020 günü akşamı gerçekleştirilen programda Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Temel tarafından verilen seminerle başladı. Dr. Recep Temel, ‘Bilgiye Dayalı Süreç Yönetimi’ başlığı altında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve u bağlamda yapılması gerekenlere dair bilgiler verdi. Seminerde sağlıklı teşhis konulabilmesi açısında doğru bilgi akışının önemine değinildi. Katılımcılarında düşünceleriyle katkıda bulunduğu toplantıda, mevcut salgınla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması olan akademik danışma kurulu türünden uygulamaların yaygınlaşması düşüncesi de ifade edildi.

DİL DEĞİŞİMİ VE YÖRESEL AĞIZLARIN ÖNEMİ

İkinci seminer Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir tarafından 18 Nisan 2020 günü ‘Dil Değişimi ve Yöresel Ağızların Önemi’ başlığı altında verildi. Prof. Dr. Nurettin Demir Türkoloji, yerel konuşmalar, eski Anadolu Türkçesi, dil değişmesi, dil ve kültür ilişkisi konularında bilgilendirici ve akıcı bir sohbet gerçekleştirdi. Ele alınan konuların Avrasya bölgesinde, iki okyanus arasında Türkçe konuşulan coğrafyada iz bırakan dil ve ona bağlı kültürün izleri üzerine de düşünmeye vesile olduğu gözlendi. Dildeki değişimlere etki eden unsurlardan da söz edilirken, alt kültürlere, gruplaşmalara özgü etkilerden, yerele has pek çok noktaya değinildi.

KORONA VİRÜSÜN GÖLGESİNDE İRAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı ve İran Araştırmaları Merkezi Kıdemli Uzmanı Dr. Umut Başar tarafından 22 Nisan 2020 günü verilen ‘Korona virüsün Gölgesinde İran-Türkiye İlişkileri’ konulu seminerle üçüncüsü gerçekleştirildi. Dr. Umut Başar, Türkiye-İran ilişkilerinin dün ve bugün olduğu gibi yarın da hep olacağına değinerek, ülkemiz için önemini vurguladı. Seminerde verilen bilgilerin zihin açıcı olduğu ve İran’ı daha iyi anlamaya katkı verdiği ifade edildi. Gerçek verirler üzerinden bilgiler verilmesi aydınlatıcı oldu. Sahadan gelen ve günceli takip eden birinden aktüel bir konuyu dinlemek doyurucuydu. Petrol ve etnik kimlikler üzerinden yaşanan olaylar, roket teknolojisi ile ilgili stratejik çalışmalar, rejiminin işleyişi, liderlik, teşkilatlanma ve milli reflekslerin aynı kalışı gibi pek çok mevzuda öz bilgiler paylaşıldı.

KORONA VİRÜS İLE GELEN AKADEMİK AÇILIMLAR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu tarafından 25 Nisan 2020 günü verilen dördüncü seminerde ise ‘Korona virüs ile Gelen Akademik Açılımlar’ konulu seminerde ise Türkiye’nin kendi tedbirlerini uygularken, akademik çevreleri harekete geçiren programlarında devreye sokulduğu belirtildi. Öncelikli hale gelen sağlıkla ilgili Korona virüs konusunun disiplinlerarası yaklaşımları ve yeni çalışma konularını güdülediği ifade edildi. Pek çok proje faaliyetlerinde başvuru ve değerlendirme süreçlerinin hızlandığı; TÜBİTAK başta olmak üzere kurumlar hızlı dönüşler vermeye ve korona virüsle ilgili çalışmalara öncelik tanındığı anlatıldı. Kontrol edilebilir bir insanlık, 5G teknoloji ve etkileri gibi konuların konuşuluyor olduğu da hatırlatıldı.

PLASTİK HAYATLAR VE KORONA VİRÜS

Beşinci seminer Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel tarafından 29 Nisan 2020 günü ‘Plastik Hayatlar ve Korona virüs’ başlığı altında verildi. Naylon tüketimi ve plastik atıkların zararları ile mücadele ederken, onun yanı sıra korona virüsün gündeme yerleştiği günlerde iki konu birlikte ele alındı. Seminerde, plastik ürünlerin ve plastik içerikli malzemelerin kanser yapıcı özelliklerinden, pet şişelerin su kabı olarak kullanımının doğuracağı muhtemel sonuçlardan, günlük hayatta kullandığımız pek çok plastik içerikli materyallere bağlı olarak sağlık açısından neler ortaya çıkabileceğinden bahsedildi. Korona virüsün naylon yüzeylerde kalma sürelerinden ve alınabilecek tedbirlerden söz edildi.

İNSANIN AHLÂKLA İMTİHANI

Altıncısı 2 Mayıs 2020 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Türker Göksel tarafından verilen seminerde ‘İnsanın Ahlâkla İmtihanı’ konusu ele alındı. Medeniyet inşasının temel unsurlarından olduğu vurgulanan ahlâk felsefesi ve ilmi siyaseti ahlâkla mezcederek yetişmiş imanlı ve inançlı insanların bir medeniyet inşasına dair ihtiyaçtan söz edildi. Bugün yaşadığımız dünyada etkin olan küresel adaletsizliklerin altında, insan canına kıymaların ve soykırımların yattığı sömürgeciliğin ahlâk dışı oluşu ortaya kondu. Ahlâklı olmanın bir milletin “parmak izi” olduğu; memleketimizin mayasının merhamet, vicdan ve ahlâk olduğunun altı çizildi.

GÜNDEM SÖYLEŞİLERİ DEVAM ETTİRİLECEK

Yozgat merkezli gerçekleştirilen söyleşiye, Yozgat Bozok Üniversitesi Akademisyenleri başta olmak üzere, İstanbul, Ankara, Manisa, Diyarbakır, Bolu, Afyon, Kütahya, Niğde, Bartın, Kayseri, Nevşehir, Samsun gibi pek çok farklı şehirden akademiysen ve araştırmacılar ile Bozok Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Pazarören Mezunları Yozgat grubu gibi topluluklardan iştiraklerin olduğu gözlendi. Akademik çevre ile toplumun farklı kesimlerinin buluşmasının güzel bir zemini olan etkinliğe, farklı iş ve meslek çevrelerinden de katılımların olduğu ve ilgiyle izlendiği belirtildi. Programın moderatörü Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmede, üzerinde düşünülmeye değer konulara dikkat çekilen seminerlerin farklı kesimlerden ilgi gördüğünü söyledi. Böyükata, “Bu güne kadar altı farklı üniversiteden akademisyenler davetimizi olumlu karşılayıp çok değerli bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaştılar. Yozgat dışında farklı şehirlerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, bürokratlar ve geniş yelpazede farklı meslek gruplarından katılımlar oldu. Katılımcılar, yorum, soru ve eleştirilerde bulunarak katkı sağladılar. Hem semineri verenlerin, hem de izleyicilerin faydalandığını gördük. Etkinlik fikrinin ortaya çıkışında düzenlenmesi önerisinde bulunan ve bu güne kadar devam ettirilmesinde katkı veren BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Temel hocamıza ve bütün katılımcılara teşekkür ederim. Öyle gözüküyor ki; ‘Gündem Söyleşileri’ programını devam ettireceğiz. Yeni başlıklar etrafında akademik ve aktüel farklı pek çok konuyu popüler bir dille ele alacağız. Faydalı olmasını dilerim” dedi.