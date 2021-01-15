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Sorunların çözümü için projeler devrede

BASIN İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, her sektörde olduğu gibi basın alanında da özellikle pandemi şartlarının olumsuz etkileri gözlendiğini belirterek, bu zorlu şartlar altında mücadele eden, görevini hakkıyla yapmaya çalışan, emek veren tüm gazetecileri tebrik etti.

15 Ocak 2021 Cuma 00:55
Sorunların çözümü için projeler devrede

Sobacı, ‘’Basın toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde, kamuyu ilgilendiren her türlü konuyu kamuoyuna duyurma gibi çok kıymetli bir görevi ifa ediyor. Tabii basın organlarının bu görevi yürütürken toplumun tahrif edilmemiş haber alma hakkını da gözetmesi ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Ancak bu perspektifle basın organları Türkiye'deki demokrasi pratiğine katkı sunabilir. Özellikle hakikat-ötesi olarak nitelendirilen ve gerçekliğin yerinden edilerek inşa edilmiş algıların ve yalanların onun yerine yerleştirildiği içinde bulunduğumuz dönemde, bu sorumluluğun önemi katlanarak artıyor açıkçası’’ dedi. Sobacı, Basın İlan Kurumu’nun sektörün yapısal sorunlarını çözmek, yazılı basının dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çeşitli paydaşlarla iş birliğine giderek projeler yürüttüğünü bildirdi. Sobacı, ‘’Bu projelerde, AB fonlarından yararlanıyor. İnternet gazeteciliği, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve sektördeki insan kaynağının ve gazetecilik faaliyetlerinin niteliğini artırmaya yönelik mesleki eğitimlere odaklanan bu projeler, sektörde gözle görülür iyileşmelere yol açtı’’ diye konuştu.

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