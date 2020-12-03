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Sorunlarımızı konuşalım

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi Engelliler Komite Başkanı Bekir Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün sorunların konuşulup, çözüm üretilmesi gereken bir gün olduğunu söyledi.

03 Aralık 2020 Perşembe 00:58
Sorunlarımızı konuşalım

Aksoy, 3 Aralık’ın gününün kutlamalarla değil, engellilerin sorunlarının konuşulacağı, çözüm yollarının aranacağı bir gün olmasını dileğinde bulundu. Aksoy, “Hizmet-İş Sendikası olarak bulunduğumuz ‘Genel İşler’ işkolunda çalışan engellilerimize doğrudan sahip çıkabilmek, onlarla birlikte ortak duyarlılık oluşturmak, toplumumuzdaki genel duyarlılığa ilaveten Yerel Yönetimlerde ve Sendikamız üyelerinde özel duyarlılık oluşturmalıyız’’ dedi. Aksoy, engellilerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar eğitim, ulaşım, fiziksel çevre, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda yaşanılan fırsat eşitsizliklerinden kaynaklandığını anlattı. Aksoy, ‘’Engellilere yapılan sosyal koruma tabanlı yardımlar engellilere güvence vermektedir. Ancak, bunun yanında engellilerin istihdama katılımını teşvik edecek politikalarla güçlendirilmesi gerekmektedir. Nihai hedef, engellilerin emek piyasasında güçlü bir yer edinmesini sağlamak olmalıdır’’ diye konuştu.

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