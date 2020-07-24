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Sorunlar Meclis gündeminde

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını süresince alınan kararlar kapsamında okullar kapatılması nedeniyle hem ülkemizde hem de Yozgat'ta servisçi esnafı, servis şoförleri ve çalışanlarının maddi güçlük içinde hayatlarını devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

24 Temmuz 2020 Cuma 00:42
Sorunlar Meclis gündeminde

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Covid-19 salgını süresince işlerini ve gelirlerini kaybeden servisçi esnaflarının, kahvehane, kıraathane ve internet kafe sahiplerinin taleplerini gündeme getirdi.
TBMM’de yaptığı konuşmada servisçi esnafı ve servis şoförlerinin sorunlarını aktaran Keven, okulların açılma ihtimalinin belli olmadığını binlerce servisçi esnafının kredi borçlarının, sigorta primlerinin yapılandırılması gerektiğini belirtti.
Keven, “Covid-19 salgını süresince alınan kararlar kapsamında okullar kapatıldığı için hem ülkemizde hem de ilim Yozgat'ta servisçi esnafı, servis şoförleri ve çalışanları maddi güçlük içinde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Okul servislerinin geleceği belli olmadığı için, servisçi esnafı ödeme günü yaklaşan senetlerinin, kredilerinin akıbetinin ne olacağını soruyor. Bu insanlar, esnaf kefalet kooperatiflerinden 25'er bin lira kredi kullandılar ancak Eylül ayında iş yapıp yapmayacakları belli değil. Şu an bir gelirleri yok. Bu insanların kredi borçları için bir erteleme, yapılandırma yapacak mısınız? Yine bu servislerde çalışan binlerce emekçi, işten çıkarmanın da yasaklandığı bu dönemde günlük 40 liraya yaşamak zorunda bırakılıyor. Kısa çalışma ödeneği yerine, günlük 40 lirayı reva gördünüz. Bunca insanın vebalini kim ödeyecek?” dedi.

SORU ÖNERGESİ

Keven, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sunulan soru önergesinde kıraathane, kahvehane ve internet kafe sahiplerinin mağduriyetini de iletti. Keven, kahveci esnafına kira desteği gibi ekonomik destek verilmesini, kredi taksitlerinin ertelenmesini ve prim borçlarının affedilmesini talep etti.
Keven, “Salgın süresince alınan kararlar kapsamında önce kapatılan sonra da oyun oynanmaması koşuluyla açılmasına izin verilen kahvehane ve kıraathanelerin sahipleri ile yüz binlerce çalışanı eve ekmek götüremeyecek durumdadırlar. Sayıları 400 bin civarında telaffuz edilen kahvehane ve kıraathanelerde hijyen gerekçesiyle sadece çay ve benzeri içecek satışı serbest olup oyun oynanması yasak olduğu için yüz binlerce kahveci esnafı zor günler geçirmektedir. Hem kendileri hem de yanlarında istihdam ettikleri çalışanları evlerini geçindirememektedirler. Verilen esnaf kefalet kredisi gibi kredi önerileriyle borçlarına yeni borçlar eklenerek devam etmektedir. Ancak zor durumda olan bu esnaflarımıza kira desteği ve gelir desteği gibi karşılıksız yardım gibi acil önlemler alınmalıdır. Kahvelerde ki oyun yasağı hijyen amacıyla anlaşılır olsa da bunca işyeri sahibinin ve çalışanların geleceği de düşünülmelidir” diye konuştu.

ERTELEME YAPILDI

Öte yandan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan aldıkları, ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi.
Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.
Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.
Bankanın karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.
Karar, 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olacak.

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