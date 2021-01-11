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Soruna köklü çözüm

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçenin 14 mahallesinden 9’unun bağlı bulunduğu kanalizasyon sisteminde yenileme çalışması yaptıklarını bildirdi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:43
Soruna köklü çözüm

Başkan Yılmaz, meydana gelen tıkanıklıklar ile hat zemininde oluşan çökmeler sonucunda kronik bir sorun haline gelen ana kolektör hattında devam eden çalışmaların ilk etabını tamamladıklarını anlattı. Başkan Yılmaz, ‘’Yapılan çalışmamız sonrasında, hem kanalizasyon hattımız üzerindeki kronik bir sorun çözüme kavuşturulmuş, hem de kanalizasyon hattımızın geçmiş olduğu ana yol güzergahında meydana gelen çökme sorunu giderilerek olası kazaların meydana gelmesi önlenmiştir. Çalışmalarımız sırasında emeklerini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma ve çalışmalarımızın tamamlanmasını sabırla bekleyen hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Soruna Köklü çözüm
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