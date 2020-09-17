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Sorun meclise taşındı

Tıbbi cihaz ve malzeme krizinin giderek büyüdüğüne dikkat çekilerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sektörün 19 milyar liraya yaklaşan borcunu ödemesi istendi.

17 Eylül 2020 Perşembe 00:06
Sorun meclise taşındı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’in de gündeme taşıdığı medikal işletmelerinin kamu kurumlarından alacaklarının ödenmesine ilişkin talebi, meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamu ve üniversite hastanelerinde 36 ay vadeyi bulan borçların ödenmemesi nedeniyle ekonomik krize giren tıbbi cihaz sektörünün aralarında Yozgat’ın da bulunduğu bazı illerde ürün tedarikini durdurmak zorunda kaldığını açıkladı. Kamu hastanelerinin tıbbi malzeme temin edememe noktasına geldiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da sektörün 19 milyar liraya yaklaşan borcunu ödeyemediğini ifade eden Emir, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin İstanbul’daki firma sahipleriyle birebir görüşerek pazarlığa başladığını kaydetti. Emir, kamu hastanelerinin 14 aya, üniversite hastanelerinin de 36 aya varan borçları nedeniyle başlayan tıbbi cihaz ve malzeme krizinin giderek büyüdüğünün de altını çizdi. Emir, pandemi süreci başlamadan önce gerekli önlemlerin alınması konusunda iktidarı defalarca uyardıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın tüm uyarılara kulak tıkadığını, sektöre olan borcun ise 19 milyar liraya yaklaştığına dikkat çekti. 

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Sorun Meclise Taşındı
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