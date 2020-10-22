Sorun Dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yurt gezileri kapsamında sabah saatlerinde Kayseri’ye giderken Yenifakılı ilçesine uğradı, Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı ziyaret edip, esnafı gezdi. İYİ Partili Belediye Başkanı Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz’’ dedi. Bunun üzerine Akşener, ‘’Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur" diyerek, Yalçın’a yanıt verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik sözlerine ilişkin de konuştu. Akşener, "Buğra Bey kendisiyle ilgili iddia sahiplerinin hukuk yoluyla iddialarını ispatlamaları için bir fırsat tanıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi iddia sahipleri gidecek, mahkemede ellerinde varsa bilgi, belge neyse onları bildirecekler. Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak" diye konuştu. Yenifakılı ilçesindeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet eden Akşener, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Türkiye'de 20 Ocak 2020'den itibaren ilçe ilçe esnafı gezdiğini belirten Akşener, "Esnaf gezme sebebim oy istemek amaçlı değil, propaganda yapmıyorum, iktidarı yermiyorum. Unutulmuş esnafı görüyoruz, üzerine perde örtülmüş esnafı dinliyoruz, sorunlarını meclise getiriyoruz" diye konuştu. Akşener, esnafın sorunlarına dikkati çektiklerine değinerek esnafın görünmesini sağladıklarını aktardı. Yenifakılı ilçesinde de esnafın sorunları dinlediklerini anlatan Akşener, "Pandemi sürecinde İç Anadolu'dan başladım. Aksaray'a gitmiştim, 1,5-2 ay oluyor. Aksaray'daki şikayetlerin Yenifakılı'ya geldiğim zaman 1,5-2 ayda bu derece derinleştiğini şaşkınlıkla ve çok üzüntüyle gördüm. Benimle olanlar gördüler, yani ağlayan esnaflarımız oldu. Şimdi özellikle çiftçinin, süt üreticilerinin, besicilerin çok büyük şikayeti var. Var oğlu var" ifadelerini kullandı. Akşener, siftah yapmayan esnaflarla karşılaştıklarını dile getirerek, "Şimdi burada da aynı yöntemle esnafımızı ziyaret ettim. Bu nedenle buradayım ama görüyorum ki işsizlik gençlerde çok feci vaziyette. Esnafımızın oğlu babasına yardım ediyordu, '24 yaşındayım, imkan bulursam Türkiye'yi terk edeceğim' dedi. Umudu yok, gelecekle ilgili hayali yok ve Türkiye'de ekonomik manada yaşamaktan büyük endişe taşıyor. Dolayısıyla bunları sizlerin ve meclis aracılığıyla kamuoyuna mal edip burayı dikkati çekmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Akşener, daha sonra Kayseri’ye geçti.