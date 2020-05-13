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Sorun çözülecek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan, Kabalı köyündeki çiftçilere müjde.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:38
Sorun çözülecek!

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, tarlalarını birleştirerek Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri haline getirilen Kadışehri Kabalı köyündeki çiftçilerle telefonda görüşerek proje hakkında bilgi aldı. Oktay, AK Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Köy Muhtarı Şahin İbiş ve köylülerle projenin son durumunu görüştü. Fuat Oktay, Kabalı köyündeki Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesinin Tarım Orman Bakanlığında örnek bir proje olarak gösterildiğini söyledi. Oktay, projenin diğer köylerde de yapılması için uğraş verdiklerini ifade ederek, "Burada sorunlar varsa bu sorunları çözerek yapmakta da fayda var. Bu projenin hem hayatta kalması ve geliştirilerek sürdürülmesi önemli. Her şeyden önemlisi sizin kazanıyor olmasıdır" dedi.  Köylülerin alacakları ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında bilgisi olduğunu belirten Oktay, gerekli girişimlerde bulunduğunu, problemlerin çözüme kavuşturulduğu müjdesini verdi. AK Parti İlçe Başkanı Özübek ve köy muhtarı İbiş, köylüler Oktay'a teşekkür etti.

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Sorun çözülecek!
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