Sorun çözüldü

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Kadıoğlu ve Lütfullah Kayalar Mahallelerinde elektrik trafolarında gerilim düşmesinin çeşitli aksaklıklara sebep olduğu yönünde vatandaşların şikayette bulunduğunu belirtti. Başkan Akın, ‘’Bu aksamalar ve şikayetlerin ortadan kaldırılması için Çedaş yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerden sonra, trafo ve aydınlatma sorunları giderilmiştir. Bu aksaklıkların düzeltilmesinde emeği geçen Çedaş yetkililerine ve çalışanlarına Kadışehri halkı adına teşekkür ediyorum’’ dedi.