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Sorgun’un çehresi değişiyor

Sorgun Belediyesi tarafından ilçe merkezinden geçen Eğriöz deresi çevresini cazibe merkezine dönüştürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:51
Sorgun’un çehresi değişiyor

SORGUN Belediyesi, ilçe merkezinden geçen bir zamanlar halkın sağlığını tehdit eden dere yataklarındaki ıslah çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi projesiyle, dere kenarlarını cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Eğriöz Deresi bölgesinde devam eden çalışmaları denetledi, son durum hakkında bilgi aldı. Eğriöz Deresi kenarında ‘Şehir Treni’ projesini uygulayacaklarını belirten Başkan Ekinci, park istasyonundan, kaplıcalar istasyonuna kadar oluşturulacak yolda seferler yapılacağını bildirdi. Ekinci, toplam 3 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet ve paten yolu ile bölgenin halkın nefes alabileceği alanlardan birisi olacağını kaydetti. Başkan Ekinci, kentsel tasarım projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, dere kenarında bulunan kilit parke taşların sökülüp, elektrik hatlarının yer altına alınırken, yağmur kanallarının tesis edilip, asfalt serimi yapılacağını bildirdi. Başkan Ekinci, proje kapsamında Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nda çalışma yaptıklarını, ikinci etabı oluşturan Eğri Öz Deresi’nin Hastane Caddesi’nden başlayıp Kaplıcalar Bölgesi’ne kadar devam eden bölümünde dere ıslahının tamamlandığını bildirdi. Başkan Ekinci, bölgede, peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, dere kenarında piknik-semaver keyfi yapılabilecek düzenlemeler, seyir terasları, model su değirmenleri, bisiklet, çocuklar için paten pistlerinin yer alacağının altı çizdi. 

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Sorgun’un çehresi Değişiyor
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