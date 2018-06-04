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Sorgun’u yasa boğan kaza

SORGUN Belediyesi İmar Müdürü Süleyman Elhan, eşi ve Agah Efendi Mahallesi eski muhtarının trafik kazasında vefatı ilçeyi yasa boğdu.

Sorgun’u yasa boğan kaza

SORGUN Belediyesi İmar Müdürü Süleyman Elhan, eşi ve Agah Efendi Mahallesi eski muhtarının trafik kazasında vefatı ilçeyi yasa boğdu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun’u yasa boğan kaza

 İmar Müdürü Süleyman Elhan, 66 AAD 829 plakalı araçla, Sorgun’dan Yozgat’a gelmek üzere, beraberinde eşi Fatma Elhan ve Agah Efendi Mahallesi eski Muhtarı Nurettin İbiş ile birlikte yola çıktı. E-88 Karayolunun İnceçayır köyü yakınlarına geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak, şarampole devrildi. Adeta hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunun 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Sorgun Belediyesi İmar Müdürü Süleyman Elhan, eşi Fatma Elhan ve Agah Efendi Mahallesi eski Muhtarı Ahmet İbiş, Sorgun’da kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katıldı. 

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