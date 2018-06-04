Sorgun’u yasa boğan kaza

İmar Müdürü Süleyman Elhan, 66 AAD 829 plakalı araçla, Sorgun’dan Yozgat’a gelmek üzere, beraberinde eşi Fatma Elhan ve Agah Efendi Mahallesi eski Muhtarı Nurettin İbiş ile birlikte yola çıktı. E-88 Karayolunun İnceçayır köyü yakınlarına geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak, şarampole devrildi. Adeta hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunun 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Sorgun Belediyesi İmar Müdürü Süleyman Elhan, eşi Fatma Elhan ve Agah Efendi Mahallesi eski Muhtarı Ahmet İbiş, Sorgun’da kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katıldı.