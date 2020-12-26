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Sorgun’a tekstil yatırımı için mutabakata varıldı

SOGRUN ilçesinde, istihdam yaratacak tekstil tesisi ile ilgili sözleşme imzalandı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:51
Sorgun’a tekstil yatırımı için mutabakata varıldı

 Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Tüm hayalim ve çabam Sorgunumuzu göç veren değil göç alan bir şehir haline getirmek. Yol, kaldırım, temizlik, su bizim zaten asli görevimiz. Ekiplerimiz işlerinin başında ve bu hizmetleri sunmak üzere organize edildiler’’ dedi. Başkan Ekinci, şehrimizi modernize ederken burada yaşayacak insanların hayatını kazanacakları, mutlu yaşayabilecekleri bir yuva haline getirmek istediklerini bildirdi. Ekinci, ‘’Şehrimize yatırımcı çekmek, parası olan zenginlerimizi yatırıma yöneltmek için mücadelemiz devam ediyor, devam edecek. Bu anlamda, attığımız imzanın sera yatırımının ardından çok önemli bir adım olduğunu düşünüyor; hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu. Ekinci, bin kişinin istihdamına yönelik önemli bir adımı daha attıklarını kaydetti. Ekinci, ilçede yapılacak tekstil yatırımı ile ilgili İstanbul’da ayrıntıları konuşup protokol imzaladıklarını sözlerine ekledi. 

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Sorgun’a Tekstil Yatırımı Için Mutabakata Varıldı
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