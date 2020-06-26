Sorgun’a şehir treni projesi

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Eğriöz Deresi kenarına yapmayı planladıkları "Şehir Treni" projesinin start aldığını bildirdi. Park istasyonundan, Kaplıcalar istasyonuna kadar oluşturulacak yolda eğlenceli tren gezileri yapılacağını ifade eden Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hat kenarında toplam 3 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet ve paten yolunun bulunacağı söyledi. Ekinci, Eğriöz deresi kenarı için hazırladıkları "kentsel tasarım projesi" kapsamında yeni çalışmaların yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: "Proje kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda çalışma başlattık ve tamamladık. Projemizin ikinci etap çalışmalarına, Eğriöz deresinin Hastane Caddesi'nden başlayıp kaplıcalar bölgesine kadar devam eden bölümünde dere ıslahı, peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, dere kenarında piknik-semaver keyfi yapılabilecek düzenlemeler, seyirlik terasları, model su değirmenleri, bisiklet ve çocuklarımız için paten pistleri tasarlıyoruz. Park istasyonundan kaplıcalar istasyonuna eğlenceli tren gezintisi seferleri başlayacak. Biz istiyoruz ki yaşadığımız şehirle gurur duyalım. Ziyaretimize gelen misafirlerimize şehrimizi gururla gezdirelim."

Bisiklet ve paten yolunun genişliğinin 1,5 metre, uzunluğunun ise 3 bin 500 metre olacağını aktaran Ekinci, yolun Atatürk Bulvarı'ndan başlayıp, Sorgun Meydanı, Pazar Sokak ve İlyas Arslan Caddesi'nden geçerek kaplıcalara doğru devam edeceğini sözlerine ekledi.