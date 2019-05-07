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Sorgun’a biyolojik Arıtma

SORGUN ilçesinin Mükremin köyü yakınlarına kurulması planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi ile ilgili başlatılan çalışmalar yeniden ivme kazanmaya başladı.

Sorgun’a biyolojik Arıtma

SORGUN ilçesinin Mükremin köyü yakınlarına kurulması planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi ile ilgili başlatılan çalışmalar yeniden ivme kazanmaya başladı.

07 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Sorgun’a biyolojik Arıtma

Geçtiğimiz yıl gündeme getirilen tesis ile ilgili Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Avrupa Birliği Yatırım Daire Başkanı İsmail Raci Bayer ve Avrupa Birliği Mali Programlar Daire Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya ile görüştü. Başkan Ekinci, ilçede yapımı öngörülen Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Mükremin köyü karşısındaki Yozgat-Sivas karayolunun geçtiği dere yatağına yakın bir bölgede kurulması planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin ihaleye aşamasına geldiği, araya seçimlerin girmesi nedeniyle çalışmaların yavaşladığı bildirildi. 9 bin 100 metre küp kapasiteli Sorgun Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinin yaklaşık maliyetinin 10 Milyon Euro civarında olduğu bildirildi. Belediye tarafından daha önceden kamulaştırması yapılan 24 bin 100 metre karelik alana tesisin inşa edileceği, projenin yüzde 85’ine AB fonlarından katkısı verileceği, yüzde 6’sının Çevre Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9’unun da eş finansman olarak belediye tarafından karşılanacağı öğrenildi. 

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