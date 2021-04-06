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Sorgun her alanda değişiyor

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, son 2 yılın her gününü Sorgun’a hizmet ederek geçirmenin verdiği gurur ve mutlulukla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, ‘’Sorgun her alanda değişiyor ve şehirleşme yolunda ilerliyor’’ dedi.

06 Nisan 2021 Salı 00:30
Sorgun her alanda değişiyor

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmaların genel değerlendirmesini yapan Ekinci, ilk günden itibaren ihtiyaca yönelik çalışarak, önceliği vatandaşlara verdiklerini, sağlıklı nesiller yetiştirmek için kanserojen madde içeren içme suyu borularını sağlıklı içme suyu boruları ile değiştirip, Cumhuriyet Caddesi ve bağlı olduğu caddelerin altyapı, üstyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Ekinci, ‘’Her şehrin bir meydanı olmalı diye yola çıkarak Şakir Efendi Şehir Meydanını inşa ettik. Yeni parklar yaparak,  atıl durumda olan parklarımızı revize edip kullanışlı hale getirdik. Jeotermal kaynaklarımızı değerlendirerek hem istihdamı hem üretimi canlandırdık. Kurduğumuz atölyeler ile dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırdık.  Saatte 400 ton asfalt üreten mekanik plentimiz ile kendi asfaltımızı üreterek ve konforlu yollar yaptık’’ diye konuştu. Kadınlar için istihdam sağlayarak ekonomik özgürlük kazanmaları ve meslek edinmelerine katkıda bulunduklarını kaydeden Ekinci, eğitim, spor alanlarında ilçeye değer kattıkların, sosyal ve kültürel faaliyetler ile belediyeciliğin sadece yol yapmaktan ibaret olmadığına dikkat çektiklerini anlattı. Ekinci, ‘’İlçemizde işsizliği azaltmak için yürüttüğümüz istihdam projelerimize hız verdik. ‘Birlikte Yönetim’ düşüncemizle hareket edip tüm kararlarımızı halkımız ile paylaştık. Gençlerimizin fikirlerine önem vererek istişarelerde bulunduk. Daha sayamadığımız birçok projeyi hayata geçirerek geleceğe sağlam adımlarla yürüyen, eksiklikleri giderilmiş, örnek bir belediye olmak, Sorgun’umuzu hep birlikte hak ettiği yere taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya, birlikte düşünüp birlikte hareket etmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. 

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Sorgun Her Alanda Değişiyor
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