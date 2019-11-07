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Sorgun daha iyi olacak

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ilk iki haftasında, ligin tecrübeli ve şampiyonluğa oynayan ekipleriyle karşılaşan Sorgun Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek moral buldu.

Sorgun daha iyi olacak

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ilk iki haftasında, ligin tecrübeli ve şampiyonluğa oynayan ekipleriyle karşılaşan Sorgun Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek moral buldu.

07 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Sorgun daha iyi olacak

Sarı siyahlı ekip, aldığı bu galibiyetle taraftarlarını mutlu etti. Ligin ilk iki haftasında oynadığı maçlarda istediği puanları alamasa da ortaya koyduğu performans ile gelecek adına umut veren Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, tribün desteğini de sürekli artırdı. Son karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar takıma destek verdi. Sarı siyahlı ekibin oyuncuları, taraftarların desteği ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a set vermeden sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaşan Sorgun Belediyespor'un voleybolcuları, takımın bundan sonraki süreçte daha da iyi olacağını söyledi. Ligin yeni ekibi olduklarını, ligde tecrübeli, şampiyonluk hesapları yapan ekiplerin bulunduğuna da dikkat çeken oyuncular, kendilerinin yeni bir ekip olma aşamasında olduklarını, birbirleriyle kaynaşmaları gerektiğini hatırlattılar. Oyuncular, kısa sürede bunu başaracaklarını da kaydettiler.

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Sorgun Daha Iyi Olacak
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