SORGED TAM GAZ

Dernek Başkanı Halil Uğuz, gençlere yönelik faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Dernek üyeleriyle birlikte gazetemizi ziyaret eden Sorged Başkanı Halil Uğuz, 2014 yılında birkaç gönüllü ile yola çıktıklarını, gençlere yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Dernek Başkanı Uğuz, basının dernek faaliyetlerine gösterdiği ilgiden dolayı da teşekkür etti. Uğuz, “Hiçbir yere bağlı olmaksızın, tamamıyla sivil toplum ruhuna uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kapımız tüm gençliğe açıktır. Kısa sürede aldığımız mesafe ve gençlerimize sunduğumuz yararlı projelerin yararlı neticelerini görmek de bizi mutlu etmektedir” diye konuştu.