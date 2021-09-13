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Sondaja devam

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde su sorununu çözmek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:15
Sondaja devam

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, su sorununu çözebilmek amacıyla beş ayrı noktada sondaj yaptıklarını söyledi. Ünal, senelerdir çözülemeyen su sorununu göreve geldikten sonra çözmelerine karşın, son aylarda yaşanılan kuraklık nedeniyle yeniden gündeme geldiğini hatırlattı. Ünal, Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminde beklenen yağışın olmaması ile yaşanılan kuraklık nedeniyle su konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığını bildirdi. Ünal, ‘’Beldemizin bazı noktalarında yürüttüğümüz jeofizik içme suyu arama çalışmalarımızda sona geldik. Yer altı kuyularında ki suyun azalması ihtiyacımız olan su miktarını karşılamamaya başladı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmaların meyvesini aldık. 5 farklı nokta da bulduğumuz su kaynakları ile su sorununu çözülecektir. Yüzeysel cazibeli suyu borulama sonrası kasabamıza vereceğiz. Bu bağlamda içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Tekrar aynı sıkıntıları yaşamamak için kalıcı çözümler üreterek, ilk günkü azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz’’ diye konuştu.

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Sondaja Devam
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