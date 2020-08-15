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Sondaja başlandı

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağmadeni ilçesinde tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla 2017 yılında yapımına başlanılan Bahçecik barajında temel sondaj çalışmalarına başlanıldı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:55
Sondaja başlandı

AKDAĞMADENİ ilçesindeki tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla 2017 yılında yapımına başlanılan Bahçecik Barajı temel sondaj çalışmalarına başlanıldı. 4 kuyuda 100 metre delgi yapılmasının hedeflendiği, çalışmalar devam ettiği bildirildi. Yapılan sondaj çalışmaları ile araziyi meydana getiren formasyonlar, sondaj süresinde rastlanacak değişik tabakaların cins, nitelik, kalınlık, sıkışıklık derecesi, taşıma gücü saptanıp, boşluk suyu basıncı, zeminin fiziksel özellikleri, zeminin elastik modülü, içsel sürtünme açısı, zeminin kohezyonu, kompresibilitesi gibi projeye temel olacak değerlerin saptanmasına yönelik verilerin elde edileceği bildirildi.  Barnaj, Akdağmadeni, Kadışehri, Saraykent ilçe sınırları içerisinde, Akdağmadeni ilçesine bağlı Sarıoğlu Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. 1289 rakımlı Kepez Tepe etekleriyle karşı sahilde bulunan 1170 m rakımlı Ağburun Tepesi etekleri arasında inşa edilmeye çalışılan barajda depolanacak 33.24 milyon metreküp su ile Akdağmadeni, Kadışehri ve Saraykent ilçeleri sınırlarındaki toplamda 80 bin 80 dekarlık tarım alanı sulanacak.  

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SONDAJA BAŞLANDI
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