SOKAKLAR BOŞALDI AMA!

Şehir merkezinde polis ekipleri devriye gezdi, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların kimliklerini kontrol edip, evde oturmaları gerekenleri uyarıp, evlerine gönderdi. Yozgat’ta bir çok işyeri kapısını açmadı. Bankaların öğleden sonra açılacağını duyurulması nedeniyle, banka gişelerinde işi olanlar öğleden sonra kendisini sokağa attı. Lokanta, kahvehane, pastane gibi mekanlardan açık olanlar siparişleri adrese teslim etti. Müşterilerin oturabilecekleri sandalyeler ters çevrilip, masa üzerine kondu. Bu arada Yozgat Valiliği de ‘Korona virüse karşı Sosyal Mesafeni koru!’ çağrısında bulundu. Valilikten yapılan çağrıda, ‘Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, gün geçtikçe insan hayatını olumsuz yönde daha fazla etkilemeye devam ediyor. Yetkililer insanların hastalıktan korunması için belirli önlemler alıp vatandaşlardan belirli isteklerde bulunsa da önlemler arasında fazlasıyla önemli bir konu olan ‘Sosyal Mesafe’ konusu, korona virüsten korunmak için önemli etkenlerden biri olarak geçiyor’ denildi. Gün içinde mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması istenip, çalışanlar ve evden çıkması gerekenlerin de, dışarıdayken mutlaka uymaları gereken konuların başında sosyal mesafeyi korumalarının geldiği ifade edildi. Korona virüs taşıyan kişilerin belirli bir süre boyunca hastalık belirtileri göstermemesi, virüsün uzun bir kuluçka süresine sahip olmasının kişilerde korona virüs olup, olmadığını tespit etmeyi zorlaştırdığı da hatırlatıldı, ‘Bu noktada da 'sosyal mesafe' kavramı ortaya çıkıyor’ görüşüne yer verildi.