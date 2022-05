SOKAK RÖPORTAJLARI

Bambu Life Mustafa Güler:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Mustafa Güler: Tabi ki. Zaten her yıl fuara katılıyoruz. Yozgat’ta bilinen bir marka olduk. Çünkü üreticiyiz. Mobilyalarımızı 18 yıldır Akdağmadeni’nde üretiyoruz. Fuarda, komşusu komşusuna, illa ki bir etki alıyoruz. Yozgat açısından satışlarımızda her geçen yıl artıyor. Ama genel olarak bizim ürün satış gamımız zaten sahil şeridi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Balkon kültürü açısından, Yozgat’ta geniş balkonlar yeni oluşmaya başladığı için son 2-3 yıldır satışlarımız arttı.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Mustafa Güler: Tabi ki. Allah nasip ederse önümüzdeki yılda sağlık, sıhhat yerinde olursa fuarda yerimizi alacağız.

Dovi Emre Güçlü:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Emre Güçlü: Evet, güzeldi. Geçen seneye nazaran biraz daha katılımcı sayısı azdı ama son günler hareketli geçti.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Emre Güçlü: Tabi, kesinlikle buradayız inşallah.

Biem Organizasyon Musa Seyda Şahin:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Musa Seyda Şahin: Fuar önceki seneye göre biraz durgundu ama yine de iyiydi, bir sıkıntı yaşamadık. Beklediğimiz etkiyi de aldık. 2-3 günde 4-5 tane randevu aldık. Bu bizim için güzel bir sonuç.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Musa Seyda Şahin: İnşallah, katılmayı düşünüyoruz.

Aksesuar Dünyası Sorgun İsmail Akça:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

İsmail Akça: Evet, güzel bir organizasyon olmuş. Öndelikle organizasyonu sağlayan kişilere teşekkür ederim. Ben aslında Ankara’da imalatçıydım. Ama memleketimde Aksesuar Dünyası diye bir yer açmak istedim ve ayarlayıp açtık. Yozgat’ta olmayan bir tarzda Sorgun’a mağaza açtık. Çokta güzel verim aldık.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

İsmail Akça: Evet, inşallah gelecek sene daha büyük ve geniş bir alanda yer almayı düşünüyoruz.

Ayça Ucuzluk Dünyası Selahattin Çelikkaya:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Selahattin Çelikkaya: Fuardan beklediğim etkiyi alabildim. 3 gündür devam eden fuar bizim için iyi geçti. Satış olarak da iyi bir satış sağladık, bizim için fena değildi.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Selahattin Çelikkaya: Düşünüyoruz.

S.S. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Nimet Türker:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Nimet Türker: Biz her sene genel olarak fuarlara katılıyoruz. Geçen seneye göre bu sene fuar durgundu ancak son iki günde bir hareketlilik yaşandı. O yüzden cumartesi ve pazara odaklandık. Genel olarak fuar boyunca ilgi vardı ancak cumartesi ve Pazar daha çok ilgi oldu. Taşlarımıza her zaman olduğu gibi ilgi yüksek. Doğal taşların pozitif enerjisinden, şifalı yönlerinden ve görselliğinden faydalanmak isteyen insanlar, bizi devamlı ziyaret ediyor. Güzel şeyler oldu.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Nimet Türker: Tabi nasip olursa inşallah düşünüyoruz.

Orta Şekerli Tuğba Akdoğan:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Tuğba Akdoğan: Evet, güzeldi ama geçen seneye göre biraz daha talep az. Belki daha iyi olabilirdi. Belki birkaç gündür havanın soğuk olmuş olması da insanları etkilemiş olabilir. Bu yüzden gelmiyor olabilirler. Ama yine de bana göre güzeldi.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Tuğba Akdoğan: Tabi ki katılıyoruz ve daha iyi bir şekilde katılmayı düşünüyoruz.

Aslan Plise ve Sineklik Nevin Aslan:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Nevin Aslan: Evet, fuardan beklediğimiz etkiyi aldık. Biz yeni bir firmayız. Bu yüzden reklama ihtiyacımız vardı ve böyle bir fuarın olması da bizim için çok iyi oldu. Yozgat halkıda baya ilgi gösterdi. Çevre ilçelerden de yoğun bir şekilde gelenler var. Çokta güzel satışlar yaptık. Bu yüzden çok memnunuz.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Nevin Aslan: Evet düşünüyoruz. Zaten KOSGEB desteklediği içinde ikinci kez de hakkımız varmış. O yüzden tekrardan katılmayı düşünüyoruz.

Ofisim Ömer Yılmaz:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Ömer Yılmaz: Bizim için oldukça etkili bir fuardı. O yüzden hoşumuza da gitti. Biz zaten daha çok kurumlarla toptan çalıştığımız için amir, memur, üst düzey insanlar. Sağ olsunlar, gerekli ilgi ve alakayı gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Ömer Yılmaz: Önümüzdeki yılda katılabiliriz.

İşbir Yatak Emre Çınarer:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Emre Çınarer: Geçen sene fuara katılmamıştık. Bu sene ilk defa katılıyoruz. Kalabalık var ve satışlarımızda var. Beklentilerimizin üstünde bir katılım var. Genel anlamda memnunuz.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Emre Çınarer: Seneye tekrar büyük bir mağaza ile fuara katılmayı düşünüyoruz. Bu yer bize biraz küçük geldi. Daha büyük bir mağaza ile katılmayı düşünüyoruz.

Güleç Organizasyon Abdürrahim Güleç:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Abdürrahim Güleç: Fuardan beklediğimiz etkiyi alamadık. Biz esnaf olarak, organizasyoncu olarak elimizden geldiği kadar güzel bir çalışma yaptık ama hava şartları nedeniyle sanırım milletin katılımı azdı. O yüzden istediğimiz etkiyi alamadık. O etkiyi hala bekliyoruz ama sonucun iyi olacağını düşünmüyoruz.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Abdürrahim Güleç: Düşünüyoruz ama bu şekilde ne kadar faydalı olabilir onu bilmiyoruz.

Event Best Organizasyon Osman Doğan:

Soru: Fuardan beklediğiniz etkiyi alabildiniz mi?

Osman Doğan: Fuardan beklediğimiz etkiyi aldık. Biz yeni bir firma olmamıza rağmen baya bir talep var. Müşteriler bizi tanımadıkları için ‘Yozgat’tan mısınız?’ diye soruyorlar. Açılışımız 5 Haziranda olacağı için müşterilerimize kendimizi tanıtmak adına hem de reklamımız açısından çok güzel oldu. Gayet memnunuz.

Soru: Gelecek yılda fuara katılmayı düşünüyor musunuz?

Osman Doğan: Tabi ki, seneye katılmayı yüzde 100 düşünüyoruz. Yeni bir firma olduğumuz için kısa sürede karar verdik fuara katılmaya. Seneye inşallah değişik konseptlerle, değişik aktivitelerle daha geniş çaplı katılmayı istiyoruz.