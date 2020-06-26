Sokak hayvanlarına destek

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ve yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri basın toplantısında sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanlarının yanında olduklarını söylediler. Parti binası önünde bulunan parkta yapılan basın açıklamasında AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Ünal, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bu Basın açıklamasını, sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla yaptıklarını belirtti. Dünyanın sahibinin sadece insanoğlu olmadığını dile getiren Ünal, ‘’Bu mavi gezegende bizim kadar Yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerinde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadis-i şerifinde "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun!" diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. İlimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak! Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlarım’’ dedi.

Basın Açıklamasının ardından AK Kadınlar sokak hayvanlarına yem bıraktılar.