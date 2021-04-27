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Sokak hayvanları unutulmadı

AYDINCIK ilçesinde, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ettirilirken, sokakta yaşayan hayvanlarda unutulmadı.

27 Nisan 2021 Salı 00:43
Sokak hayvanları unutulmadı

Aydıncık ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında, sokaklarda ve kırsalında yaşayan sokak hayvanlara yiyecek bırakıldı. Kaymakamlık tarafından temin edilen mamalar, İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından ilçede yoğun olarak sokak hayvanı bulunan noktalara bırakıldı. Diğer taraftan, kısıtlamalardan muaf işyerleri ve vatandaşlara yönelik denetim faaliyetleri de sürdürüldü. Rehavete kapılmadan Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına uyulması istendi, zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmaması önerildi.

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Sokak Hayvanları Unutulmadı
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