Sokak hayvanları unutulmadı

Aydıncık ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında, sokaklarda ve kırsalında yaşayan sokak hayvanlara yiyecek bırakıldı. Kaymakamlık tarafından temin edilen mamalar, İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından ilçede yoğun olarak sokak hayvanı bulunan noktalara bırakıldı. Diğer taraftan, kısıtlamalardan muaf işyerleri ve vatandaşlara yönelik denetim faaliyetleri de sürdürüldü. Rehavete kapılmadan Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına uyulması istendi, zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmaması önerildi.