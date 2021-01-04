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Sokak hayvanları unutulmadı

Yozgat’ta güvenlik birimleri, belediyeler ve gönüllü kuruluşlar, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:45
Sokak hayvanları unutulmadı

YOZGAT il genelinde, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince sokakta yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmaları için gerekli önlemler alınıp, uygulamaya konuldu. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için 2 bin kilo köpek maması, 450 kilo kedi mama alarak, Yozgat merkez ve ilçelerine dağıtımını yaptı. Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, sokaktaki sessiz dostlarımız aç kalmasın diye Özel İdaremiz tarafından alınan mamalar bütün ilçelerimize gönderildi’’ dedi.  Akdağmadeni Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin dört bir tarafına mama bıraktırdı. Kaymakam Mustafa Demir, ‘’Sokak hayvanları için mama desteği sokağa çıkma kısıtlaması sona erene kadar devam edecektir” diye konuştu. Sarıkaya Belediyesi de, sokak hayvanları için gerekli önlemlerini alıp, uygulama koydu. Sarıkaya Belediyesi Veteriner Hekimi Basri Cankur, sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama servisi gerçekleştirdi. Yozgat merkez ve ilçelerinde güvenlik ekipleri, gönüllülerde boş durmadı. Sokak hayvanları için farklı bölgelere sokak hayvanları için mama, yiyecek, içecek bıraktı.

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Sokak Hayvanları Unutulmadı
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