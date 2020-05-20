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Sokak hayvanları unutulmadı

Yerköy Belediyesi, sokak hayvanları için belirli merkezlere yiyecek ve su kabı koydu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:02
Sokak hayvanları unutulmadı

YERKÖY Belediyesi, ilçe merkezindeki belirli merkezlere sokak hayvanları için yiyecek ve su kapları monte ettirdi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, korona virüsü nedeniyle işyerlerinin, özellikle yemekhane, lokanta gibi yerlerin kapalı olması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, ilçede hava sıcaklıklarının da yaz aylarında diğer bölgelere oranla yüksek olduğunu bu nedenle hayvanların su konusunda da sıkıntı yaşadığına dikkat çekti. Başkan Yılmaz, ‘’İlçemizde belirli merkezlere yiyecek ve su kapları yerleştirdik. Belediye ekiplerimiz bu kapları kontrol ederek yiyecek ve su bırakıyor. Vatandaşlarımızdan da bu kaplara yiyecek ve su bırakmalarını bekliyoruz’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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Sokak Hayvanları Unutulmadı
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