Soğuk havaya dikkat!

Bugün beklenilen yoğun kar fırtınası yarından itibaren yerini güneşli bir hava bırakacak, Perşembe gününden itibaren hava az bulutlu olacak. Kar yağışı 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren yeniden başlayıp, Perşembe gününe kadar karla karışık yağmur şeklinde devam edecek. Yozgat'ta Çarşamba günü hava sıcaklığı eksi 6 ila eksi 15 derece, Perşembe günü eksi 2 ila eksi 11 derece, Cuma günü eksi 2 ila eksi 7 derece, Cumartesi günü 4 ila eksi 6 derece olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta içerisinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Bu hafta sonuna kadar özellikle geceleri yaşanılacak olan soğuk havanın don olaylarına da neden olabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirlerini almaları istendi.

EKİPLER HAZIR

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Özel İdare ekiplerinin kışa hazır olduğunu ve 24 saat görevi başında bulunduğunu söyledi. İl Özel İdare Makina Parkı'nı ziyaret eden Polat, Genel Sekreter Nafiz Yılmaz'dan bilgi aldı. Yılmaz, İl Özel İdare bünyesinde ilçelerle birlikte karla mücadele için 175 personel ve 98 iş makinesi görevlerinin başında olduğunu belirtti. Vali Polat, kar yağışının sevindirdiğini ve ekiplerin kışa hazır olduğunu ifade ederek, "Yeter ki kar yağsın, biz ekiplerimizle 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi.

MÜCADELE YAPTILAR

Yozgat Belediyesi temizlik ekibi de, sokağa çıkma yasağını değerlendirdi. Ekipler, boş kalan yaya kaldırımlarda kar temizliği ve buzla mücadele çalışması yaparak, yolları mesai sabahına hazır hale getirdi.