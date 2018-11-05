Soba uyarısı

Demirel, Türkiye’de her yıl kış aylarında birçok kişinin bilinçsizce yakılan kömür sobaları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığını anlattı. Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizliklerinin düzenli şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Demirel, "Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri yetkili kurumlara yaptırılmalıdır. Vatandaşlarımızın kömürlerini Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olan satıcılardan alması ve bu belgeyi görmeleri gerekmektedir. İlimiz sınırları içinde dökme kömür satışı yasaktır, kömür torbaları üzerinde üretici-ithalatçı firma bilgileri, yakıtın özellikleri ve firma iletişim bilgileri bulunan torba kömürlerin kullanılması gerekmektedir. Mineral yağ, araba lastiği parçaları, lastik, katı atıklar ve tekstil atıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kapları ısınma amaçlı yakılmamalıdır" dedi.