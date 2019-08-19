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Sistem gurbetçileri memnun etti

YURTdışına çıkışlarında rahat etmeleri ve bekleme sürelerini uygun bir alanda geçirmeleri için uygulamaya alınan park sistemi, gurbetçileri memnun etti.

Sistem gurbetçileri memnun etti

YURTdışına çıkışlarında rahat etmeleri ve bekleme sürelerini uygun bir alanda geçirmeleri için uygulamaya alınan park sistemi, gurbetçileri memnun etti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 05:00
Sistem gurbetçileri memnun etti

zinlerini tamamlayarak yaşadıkları ülkelere gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yurt dışında yaşayan Türkler, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla Kapıkule Sınır Kapısı yanına oluşturulan yaklaşık 45 dönümdeki 1750 araç kapasiteli park alanına alındı. Böylelikle sınır kapısı yolunda kuyrukların önüne geçilmiş oldu. Parka girişte kendilerine sıra numarası verilen gurbetçiler, işlemlerinin başlayacağı süre boyunca park alanında dinlenip, ücretsiz internet bağlantısının, tuvaletlerin, okuma ve televizyon köşelerinin olduğu sosyal alanlarda vakit geçiriyor, çocukları ise oyun parkında eğleniyor. Sırasının geldiğini elektronik tabeladan gören gurbetçiler, işlemler için sınır kapısına ilerliyor.
PARK SİSTEMİ
Avusturya'ya giden Erkan Yozgat, tatilini Yozgat'taki ailesi ve yakınlarıyla geçirdiğini söyledi. Oluşturulan park sisteminin güzel olduğunu belirten Yozgat, "Bu sistem yolda beklemekten daha güzel. Burada istediğin gibi hareket edebiliyorsun, mola verebiliyorsun. Daha önce kuyruklarda bekliyorduk, sıkıcıydı, burada beklemek daha güzel" dedi. Almanya'ya dönen İlhan Karaman da tatilini Erzurum'da geçirdiğini ifade ederek, "22 yıldır gelip gidiyorum, ilk kez bu sistem uygulanıyor. Allah devletimizden razı olsun, eksikliğini vermesin. Güzel bir sistem. Yolda yorulmuştum, buraya geldim biraz dinlendim, şimdi de yola devam ediyorum." diye konuştu.

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Sistem Gurbetçileri Memnun Etti
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