Şırnak eğitimine destek

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Ahmet Toplu’nun moderatörlüğünde yürütülen etkinlik 50 civarında katılımcıyla başladı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları hakkında bilgiler verdi, proje döngüsü yönetimi aşamalarını anlattı. Bilim okuryazarlığı ve proje tasarım stratejilerinin önemine değinen Böyükata, proje faaliyetleri ve yarışmalarına yönelik çalışmalar bakımından üniversitelerle işbirliği yapılmasının üzerinde de durdu. Böyükata, ‘’Proje faaliyetleri ödül elde etme kaygısı ile değil, o süreçlerin öğrencilere kazandıracaklarının bilinciyle hareket etmek gerekir’’ dedi. Öğrencileri düşündürmek, akılcı bakış açıları kazandırmak gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje çalışmalarında içeriğin kalitesine dikkat etmek gerektiğini söyledi, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.