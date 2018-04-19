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Sırçalı’ya süpürge

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç parkına yol süpürme aracını da dahil etti.

Sırçalı’ya süpürge

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç parkına yol süpürme aracını da dahil etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Sırçalı’ya süpürge

Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre Bakanlığından 500 bin lira değerindeki 3'üncü aracı da aldıklarını söyledi. Başkan Gümüş, ‘’Aracın Belediyemize hibe edilmesinde başta emeği olan, Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağa, Yozgat Milletvekillerimiz Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal, Abdülkadir Akgül’e,  İl, İlçe yönetimine ve fedakar hemşerilerime desteklerinden ötürü teşekkür ederim’’ dedi.

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