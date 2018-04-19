Sırçalı’ya süpürge

Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre Bakanlığından 500 bin lira değerindeki 3'üncü aracı da aldıklarını söyledi. Başkan Gümüş, ‘’Aracın Belediyemize hibe edilmesinde başta emeği olan, Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağa, Yozgat Milletvekillerimiz Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal, Abdülkadir Akgül’e, İl, İlçe yönetimine ve fedakar hemşerilerime desteklerinden ötürü teşekkür ederim’’ dedi.